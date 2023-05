Inter-Atalanta, Correa fuori: Inzaghi sceglie il socio di Lukaku! − SM

Inter-Atalanta meno uno. Domani per i nerazzurri ci sarà il match-point contro la Dea per chiudere il discorso Champions League. Correa fuori per infortunio. Si valuta il partner di Lukaku

Una notizia negativa per l’Inter alla vigilia del match contro l’Atalanta. Fuori Joaquin Correa (vedi articolo). Un giocatore in meno nelle rotazioni per Simone Inzaghi. C’è da scegliere il partner di Romelu Lukaku: Lautaro Martinez o Edin Dzeko? Come riferisce Sport Mediaset, al momento c’è in vantaggio il Toro argentino. Fantastica e decisiva la sua doppietta mercoledì sera nella finalissima di Roma contro la Fiorentina per la conquista della nona Coppa Italia nerazzurra.