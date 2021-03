Inter-Atalanta, Conte scioglie il nodo attacco: le probabili formazioni

Antonio Conte (Photo by Marco Rosi – SS Lazio/Getty Images via OneFootball)

Antonio Conte avrebbe sciolto il nodo in attacco scegliendo chi schierare accanto a Romelu Lukaku tra Lautaro Martinez e Alexis Sanchez in Inter-Atalanta

INTER – Come riportato da Matteo Barzaghi, in collegamento con gli studi di “Sky Sport 24”, Antonio Conte potrebbe aver sciolto il nodo in attacco. In attacco ci dovrebbero essere presenti Lautaro Martinez, in netta pole position su Alexis Sanchez, e l’intoccabile Romelu Lukaku. In porta Samir Handanovic. In difesa Milan Skriniar, Stefan de Vrij e Alessandro Bastoni. A centrocampo sulle fasce ci saranno a destra Achraf Hakimi, a sinistra Ivan Perisic, in mezzo Nicolò Barella, Marcelo Brozovic e Arturo Vidal, in vantaggio su Christian Eriksen in questo ballottaggio.

ATALANTA – Secondo quel che riferisce in collegamento Massimiliano Nebuloni, non andrebbe scartata l’opzione Ilicic al posto di Zapata, soluzione provata ieri nella rifinitura Gasperini per non dare riferimenti certi, fissi alla difesa dell’Inter. Sempre in attacco dovrebbe esserci Muriel. In porta non ci sarà Gollini, ma verrà confermato Sportiello per dare continuità al momento di forma che sta attraversando. In difesa dovrebbero esserci Toloi, Romero e Djimsiti, mentre a centrocampo sulle fasce Maehle e Gosens e in mezzo de Ron e Freuler.