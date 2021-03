Inter-Atalanta, Conte non ha dubbi: un solo cambio rispetto al Parma – SM

Antonio Conte (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images via OneFootball)

Inter-Atalanta è il match che chiuderà la ventiseiesima giornata del campionato di Serie A. A San Siro, la squadra di Conte, vuole proseguire la corsa verso lo scudetto. Il tecnico ha in mente un solo cambio rispetto alla sfida contro il Parma

LA PROBABILE – Inter-Atalanta è alle porte. I nerazzurri di Antonio Conte, reduci dal successo contro il Parma, vogliono proseguire la marcia intrapresa in campionato. Il tecnico per la sfida di San Siro, dovrebbe confermare gli uomini visti al Tardini. Un unico cambio in vista: Lautaro Martinez dovrebbe partire titolare al posto di Alexis Sanchez. Per il resto confermato il collaudatissimo 3-5-2 con Handanovici in porta, difesa composta da Skriniar, de Vrij e Bastoni. A centrocampo Hakimi e Perisic sugli esterni con Barella, Brozovic ed Eriksen in mezzo. In attacco pronto Lukaku in coppia con Lautaro Martinez.