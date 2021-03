Inter-Atalanta: Conte con la formazione tipo, in campo i soliti 11 – Sky

Antonio Conte (Photo by Marco Rosi – SS Lazio/Getty Images via OneFootball)

Inter-Atalanta di lunedì sera sarà un altro passo fondamentale nella corsa dei nerazzurri in vetta alla classifica. Antonio Conte affronterà l’insidiosa sfida contro i bergamaschi con la sua formazione tipo

Lunedì l’Inter torna in campo contro l’Atalanta per cercare di continuare la sua corsa in vetta alla classifica e fare un altro passo verso lo scudetto. Non sarà facile contro la squadra di Gasperini, ma il tecnico nerazzurro ormai può contare su delle certezze consolidate che non intende mettere in discussione. Secondo quanto riportato da Matteo Barzaghi, in collegamento da Appiano Gentile per “Sky Sport”, la squadra si sta allenando in questo momento ma il tecnico non ha alcun dubbio di formazione. In campo quindi i soliti 11 ormai scelti da Conte come “formazione tipo”, quindi in campo la formazione vista a Parma con l’eccezione del ritorno di Lautaro Martinez al fianco di Romelu Lukaku con Alexis Sanchez, protagonista al Tardini, che si riaccomoda in panchina. Potrebbe esserci un piccolo dubbio tra Christian Eriksen e Arturo Vidal. Il tecnico però non sembra propenso a fare cambi.