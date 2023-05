Inter, con l’Atalanta per chiudere il campionato. Le differenze

L’Inter non ha giocato un campionato al livello delle aspettative che c’erano a inizio stagione, ma ha la possibilità di chiudere il discorso Champions League proprio contro l’Atalanta. Obbligatorio non perdere nel weekend.

IMPERATIVO – 66 punti in campionato dopo 36 giornate, ben 12 in meno rispetto alla scorsa stagione. Al primo anno di Simone Inzaghi l’Inter ha totalizzato ben 84 punti, giocandosi fino all’ultima giornata lo Scudetto poi perso contro il Milan per un episodio, a Bologna. A questo punto della stagione passata i nerazzurri erano a 78. La differenza la sta facendo però la finale di Istanbul. Il percorso fatto in Europa vale molto di più di un secondo posto e lascia la speranza di cancellare completamente la gloria dei cugini rossoneri. Il paragone tra le due annate non sussiste, nonostante i due trofei vinti, tra l’altro gli stessi da parte del tecnico piacentino. Nel prossimo weekend c’è un solo obbligo per l’Inter.

Inter, un imperativo

OBBLIGO – L’Inter ha assolutamente l’obbligo di non perdere almeno contro l’Atalanta. Si tratta di uno scontro diretto per il quarto posto, i bergamaschi sono quinti in classifica a -5 e potrebbero tornare in corsa per il traguardo. All’ultima giornata affronteranno il Monza, che sta lottando per l’ottava posizione e la qualificazione in Conference League, perciò la situazione non è delle più semplici anche per Gian Piero Gasperini. Simone Inzaghi deve sfruttare il vantaggio accumulato nelle scorse settimane e chiudere definitivamente un campionato decisamente al di sotto delle aspettative. Almeno la qualificazione in Champions League sarebbe il minimo, senza la stagione assumerebbe tutt’altri connotati.