Inter-Atalanta, Barella ce la fa e scende in campo dal 1′! Un solo dubbio

Inter-Atalanta si giocherà domani a San Siro alle ore 18.00 per la sesta giornata di Serie A. Matteo Barzaghi – intervenuto in diretta nel corso del pomeriggio di Sky Sport 24 -, svela l’unico dubbio di Inzaghi. Di seguito le sue dichiarazioni

UN DUBBIO – Inter-Atalanta è una sfida importante per entrambe le formazioni (QUI le ultime in casa atalantina). Matteo Barzaghi fa il punto sulle scelte di Simone Inzaghi, che ha un solo dubbio: «È ancora da capire se Joaquin Correa verrà recuperato, se non altro per la panchina. Difesa intoccabile con Milan Skriniar, Stefan de Vrij e Alessandro Bastoni. Solito dubbio sulla fascia destra tra Matteo Darmian e Denzel Dumfries mentre su quella sinistra ci sarà Ivan Perisic. Nicolò Barella ha recuperato e sarà in mezzo al campo insieme a Marcelo Brozovic e Hakan Calhanoglu. Davanti Edin Dzeko e Lautaro Martinez».