Inter-Atalanta, Asamoah pronto al rientro. Dubbi al centro per Conte – GdS

Secondo quanto scrive la “Gazzetta dello Sport”, in vista di Inter-Atalanta si svuota l’infermeria nerazzurra: oltre ai centrocampisti recuperati, anche Kwadwo Asamoah prova a entrare tra i convocati di Antonio Conte. Dubbi a centrocampo, con tre maglie per due posti.

BREVE STOP – Buone notizie per Antonio Conte in vista di Inter-Atalanta: l’infermeria si è quasi svuotata (specialmente a centrocampo). Ancora fuori Danilo D’Ambrosio, alle prese con il problema muscolare che lo ha tenuto ai box anche per la sfida contro il Napoli. Per il difensore nerazzurro ancora qualche giorno di stop, che lo porteranno a saltare sia la sfida contro i bergamaschi, sia l’impegno di Coppa Italia contro il Cagliari. Lo staff medico proverà a recuperarlo per la sfida di campionato contro i sardi.

DUBBI E RECUPERI – Arrivano buone notizie anche dal fronte Kwadwo Asamoah, da tempo indisponibile a causa dei problemi alla cartilagine del ginocchio. Il ghanese è infatti pronto per essere convocato. Il vero dubbio in vista di Inter-Atalanta per Antonio Conte è a centrocampo, dove sono in tre per due maglie: ai lati dell’imprescindibile e insostituibile Marcelo Brozovic, infatti, è ballottaggio tra Stefano Sensi, Matias Vecino e Roberto Gagliardini. Fuori per squalifica invece Nicolò Barella, dopo il giallo rimediato nella sfida vinta a Napoli lunedì sera.