Inter, Atalanta ai quarti di Coppa Italia: la data vicina al derby con il Milan

L’Inter ha staccato il pass per i quarti di finale di Coppa Italia battendo il Parma a San Siro. L’avversario sarà l’Atalanta di Gasperini che ha battuto nettamente lo Spezia mettendo a segno cinque gol (vedi report). La partita si giocherà a San Siro pochi giorni prima del derby di campionato con il Milan

DATA DA SALVARE – L’Inter è andata avanti in Coppa Italia battendo il Parma a San Siro. Poco fa i nerazzurri sono venuti a conoscenza dell’avversario ai quarti di finale, ovvero l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Altro derby lombardo che decreterà una delle semifinaliste della competizione. La partita si giocherà a fine gennaio, precisamente il 31 (orario e programmazione TV da definire), quindi a pochi giorni da Inter-Milan, derby di campionato in programma il 5 febbraio alle 20.45. Due impegni non da poco a distanza ravvicinata per la squadra di Simone Inzaghi che sogna di bissare il successo della scorsa stagione con Supercoppa (già in bacheca) e Coppa Italia.