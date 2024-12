Inter-Atalanta -2, Inzaghi con un solo dubbio: probabile formazione

Meno due a Inter-Atalanta, semifinale di Supercoppa italiana. Simone Inzaghi ha un solo vero dubbio di formazione da dover risolvere. La probabile formazione.

BAGARRE – Manca sempre meno alla semifinale di Supercoppa italiana tra Inter e Atalanta, ovvero tra la squadra vincitrice dell’ultimo scudetto e la Dea, finalista dell’ultima edizione della Coppa Italia (vinta dalla Juventus). Domani ci sarà la conferenza stampa della vigilia alla presenza di Inzaghi e un giocatore; mentre nel primo pomeriggio la rifinitura. E sarà proprio nella giornata di domani, che il tecnico piacentino scioglierà gli ultimi dubbi di formazione. In realtà ce n’è soltanto uno: a destra tra Matteo Darmian e Denzel Dumfries. Il primo è rientrato dopo aver saltato l’ultima uscita in campionato contro il Cagliari. Le ultime sulla probabile formazione per Inter-Atalanta.

Inter-Atalanta, la probabile formazione di Inzaghi

FORMAZIONE QUASI FATTA – Il ballottaggio tra Darmian e Dumfries è tuttora in corso, ma l’olandese è ad oggi leggermente favorito. Ma non è da escludere un cambio di rotta verso l’italiano. Per il resto la formazione è praticamente fatta. In difesa, non si toccano Bisseck, de Vrij e Bastoni. Quest’ultimo in gol contro il Cagliari e ieri protagonista insieme a Darmian nella diretta Instagram dell’Inter. A centrocampo, il trio delle meraviglie con Calhanoglu in regia e Barella insieme a Mkhitaryan ai suoi lati. Dimarco a sinistra regolarmente presente. In avanti, la Thu-La, Thuram-Lautaro Martinez. Il Toro è ritornato al gol dopo quasi due mesi sabato pomeriggio. La probabile formazione di Inter-Atalanta.

(3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.