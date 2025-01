Inter-Atalanta 2-0, cinque dati statistici che potresti non sapere

L’Inter ha aperto alla grande il suo 2025 battendo l’Atalanta per 2-0 nella semifinale di Supercoppa italiana. Doppietta di Denzel Dumfries e Dea a casa. Statistiche e curiosità sulla partita tra Inter e Atalanta giocata a Riad.

Inter-Atalanta 2-0: curiosità e dati statistici sulla partita

5 – L’Inter ha vinto cinque partite di fila senza subire gol in tutte le competizioni per la quarta volta nella sua storia (dal 1929/30), la prima dal periodo tra novembre e dicembre 2007 (sei in quel caso).

5 – Denzel Dumfries (doppietta) è il 5° giocatore olandese a segnare in Supercoppa Italiana dopo Frank Rijkaard, Marco Van Basten (due volte), Ruud Gullit e Wesley Sneijder.

14 – L’Inter ha segnato ben quattordici reti solamente con i propri difensori. Ieri la doppietta di Dumfries, salito complessivamente a cinque marcature in questa stagione. Dei top cinque campionato europei nessuna squadra ha fatto meglio dei nerazzurri.

7 – Come le vittorie consecutive dell’Inter contro l’Atalanta tra tutte le competizioni. Nel complesso, la Beneamata ha segnato 19 gol, subendone solamente cinque. Insomma, l’Inter è la vera e propria Kriptonyte della Dea di Gian Piero Gasperini.

4 – Quarta finale di Supercoppa italiana consecutiva dell’Inter raggiunta dopo quella delle edizioni 2021, 2022 e 23. Ora i nerazzurri puntano al poker di successi. A Riad per la terza volta di fila.