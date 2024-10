Inter, oggi assemblea azionisti: netto miglioramento! Si punta al pareggio di bilancio

Oggi si terrà l’assemblea annuale degli azionisti dell’Inter, un appuntamento fondamentale per fare il punto sui conti del club nerazzurro e sugli sviluppi economici della stagione conclusa il 30 giugno 2024. Rosso da 35 milioni, in netto miglioramento rispetto l’esercizio precedente. Si punta al grande traguardo.

ASSEMBLEA AZIONISTI – L’incontro di oggi pomeriggio avverrà in video-conferenza, per l’approvazione del bilancio della stagione 2023-24 dell’Inter, che ha registrato un rosso di 36 milioni di euro. Una perdita che, pur presente, rappresenta un notevole passo avanti rispetto all’esercizio precedente, chiuso con un deficit di 85 milioni, e ancor più rispetto al bilancio 2020-21, che aveva visto un pesante passivo di 245 milioni. La riduzione del deficit e l’aumento dei ricavi a 473 milioni, rispetto ai 464,5 milioni di costi, riflettono una strategia finanziaria mirata che negli ultimi anni ha segnato un’inversione di tendenza per il club meneghino. Il miglioramento dei conti è dovuto a una serie di fattori, tra cui una maggiore capacità di attrarre sponsor, un’efficace gestione delle risorse sportive e un bilancio trasferimenti più equilibrato. L’amministrazione ha puntato su investimenti mirati, limitando le spese e allo stesso tempo ottimizzando le entrate.

Verso il grande obiettivo del pareggio di bilancio

PROSSIMO STEP – In vista della prossima assemblea azionisti, l’obiettivo dichiarato è chiaramente quello di raggiungere il pareggio di bilancio nella stagione attuale 2024-25. Un traguardo ambizioso che sembra sempre più realistico grazie ai continui progressi finanziari. Due fattori principali potrebbero aiutare l’Inter a ridurre ulteriormente il rosso o addirittura a generare un lieve attivo nella prossima stagione. Il primo è il cammino in Champions League, competizione che rappresenta una fonte di introiti significativa per i club europei e che, in caso di percorso prolungato, potrebbe garantire entrate sostanziose. Il secondo è la partecipazione al Mondiale per Club, previsto per giugno 2025 negli Stati Uniti. La riduzione del passivo annuale e il trend positivo avviato negli ultimi anni dimostrano che la direzione intrapresa è corretta, ma le sfide non mancano. Le esigenze di mercato e il mantenimento di una rosa competitiva richiedono infatti un equilibrio tra investimenti e risparmi.