Inter-Arsenal Primavera 2-0 al 45′: apre De Pieri, suggella Spinacce!

Alle ore 14.30 ha avuto inizio Inter-Arsenal Primavera, quarta gara di Youth League. Il primo tempo si chiude sul 2-0, con i gol di De Pieri e Spinacce, che lascia tutti a bocca aperta.

PRIMO TEMPO – La squadra di Andrea Zanchetta si presenta in campo per Inter-Arsenal forte del suo punteggio pieno nella classifica di Youth League. Dopo le prime tre giornate, corrispondenti a tre vittorie contro Manchester City, Stella Rossa e Young Boys, i nerazzurri cercano un altro successo in Europa. Al ‘KONAMI Youth Development Centre’ di Milano l’arbitro fischia l’inizio della gara alle ore 14.30, con le due formazioni pronte a darsi battaglia. Dopo quattro minuti i nerazzurri si rendono già pericolosissimi con Thomas Berenbruch: il top player di Zanchetta sfrutta il pallone ricevuto dal fondo da De Pieri e in velocità calcia per due volte verso la porta. In entrambi i casi, però, trova la risposta del portiere del club inglese. All’ottavo minuto è De Pieri a riuscire a sbloccare il match. Il centrocampista classe 2006 coglie l’invito di Matteo Cocchi e di testa infila il pallone in rete.

Inter-Arsenal Primavera 2-0

RADDOPPIO – L’Arsenal fatica a venire fuori e difficilmente causa problemi all’Inter Primavera. La prima conclusione degli inglesi nello specchio della porta di Zamarian arriva solo al 35′, col pallone che sfiora la traversa. Poi al 40′ un’altra chance, dopo un errore di Zanchetta davanti alla difesa. Ma il portiere nerazzurro non ha problemi a intercettare il tiro di Bowman. Subito dopo, al 41′, la risposta degli interisti con la prodezza di Matteo Spinacce. L’attaccante beffa il portiere e calcia dai trenta metri praticamente a porta vuota, lasciando tutti a bocca aperta. Con questo gol spettacolare, che porta i nerazzurri sul 2-0, si chiude il primo tempo di Inter-Arsenal.