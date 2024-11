Inter-Arsenal, nuovi guai per Arteta! Assente un titolarissimo: il motivo

Mikel Arteta sorride a metà. Alla viglia l’allenatore ritrova Odegaard per Inter-Arsenal ma perde un altro suo fedele titolare. Di seguito le novità dall’allenamento.

LE ULTIME – Tornano le emozionanti luci della Champions League, con Inter-Arsenal in programma domani, alle ore 21.00, a San Siro. Proprio alla vigilia del match, arrivano importanti novità per entrambe le squadre. Come riferito da Simone Inzaghi in conferenza stampa, alcuni nerazzurri come Marko Arnautovic e Alessandro Bastoni non sembrano al massimo della forma in vista del match europeo. Anche per la squadra di Mikel Arteta ci sono aggiornamenti da tenere d’occhio. L’allenatore spagnolo ritrova un importante giocatore alla vigilia di Inter-Arsenal. Si tratta di Martin Odegaard, rimasto fuori diverse settimane a causa di un infortunio e tornato ad allenarsi proprio oggi. Ma se il mister degli inglesi ritrova il capitano, dall’altra parte deve fare i conti un altro pesante forfait.

Inter-Arsenal, cattive notizie per Arteta!

NOVITÀ – Non solo buone notizie per Arteta alla vigilia di Inter-Arsenal. Nell’allenamento odierno è tornato in campo Odegaard, ma è rimasto fuori Declan Rice. Quest’ultimo, come spiega il giornalista Fabrizio Romano su X, non partirà con la squadra verso Milano. La scelta è dettata dalla volontà di non voler correre rischi, per evitare che il centrocampista incorra in un infortunio grave o dai tempi lunghi. Lo staff di Arteta valuterà le condizioni del di Rice, apparse non al top, per la partita di campionato contro il Chelsea. Il mister spagnolo, dunque, perde per Inter-Arsenal un’importante pedina, utilizzata praticamente sempre nel corso della stagione. Sono solo due, infatti, le gare non disputate dall’inglese finora con la maglia del club. Arteta, a questo punto, dovrà valutare nuove opzioni per la formazione di Inter-Arsenal.