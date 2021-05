Inter, arrivato il momento dell’incontro Zhang-Conte: tre ipotesi sul piatto

Inter, a campionato finito e dopo aver concluso i festeggiamenti per la vittoria dello scudetto, è arrivato il momento del famoso incontro tra Steven Zhang e Antonio Conte. Secondo quanto riportato da “Sportmediaset” saranno tre le ipotesi sul piatto.

IPOTESI – L’Inter ha festeggiato dentro e fuori il campo la vittoria del diciannovesimo scudetto a distanza di undici anni. Conte e la sua squadra hanno interrotto il dominio Juventus e sono pronto a preparare la nuova stagione, prima però c’è da chiarirsi con Steven Zhang e capire cosa fare per il futuro. Suning dal canto suo ha dato prova, nel corso di questi mesi, di non voler mollare l’Inter e continuare a credere sul progetto e il famoso ciclo richiesto dallo stesso presidente Zhang. Cosa chiederà Antonio Conte già si sa, cosa risponderà Steven Zhang (soprattutto dopo aver firmato l’accordo con Oaktree) si può solo supporre. Nelle intenzioni di entrambi ci sarà la volontà di continuare insieme, ma il tecnico vuole delle rassicurazioni sul futuro. Mercato autofinanziato? Bene, ma con il mantenimento dell’assetto attuale. Sul tavolo, secondo quanto riportato da “Sportmediaset”, ci saranno tre ipotesi differenti: la prima è quella che Conte resta e concluderà il suo mandato triennale. La seconda è Conte che saluta anzitempo. La terza è il rinnovo di Antonio Conte almeno per un altro anno, spalmando lo stipendio in due stagioni.