Inter arrivata a Monaco, che accoglienza dai tifosi! Marotta (e non solo) presente

L’Inter è atterrata a Monaco di Baviera: ora è davvero iniziata la missione finale. Sabato 31 maggio, alle ore 21:00, i nerazzurri sfideranno il Paris Saint-Germain nella finale della UEFA Champions League 2024/25. In questi minuti l’arrivo del pullman direttamente nell’hotel della squadra, accolta da tanti tifosi nerazzurri.

VIGILIA – Teatro dell’ultimo atto sarà la Fusball Arena München, uno stadio che rievoca dolci ricordi per la squadra di Simone Inzaghi, che proprio qui ha compiuto una delle imprese della stagione, eliminando il Bayern Monaco nei quarti di finale. Poco dopo le 10:30, l’aereo decollato da Milano Malpensa è giunto nella capitale bavarese: ad attendere la squadra, un’accoglienza calorosa da parte dei tanti tifosi nerazzurri già presenti in città. Cori, applausi, bandiere e tanta emozione hanno salutato i giocatori all’uscita dall’aeroporto: è la dimostrazione concreta di come il popolo interista creda in questa squadra e sogni di poter tornare a sollevare quella coppa tanto ambita. Una volta completate le formalità di arrivo, la squadra si è diretta in pullman verso l’hotel che ospiterà il gruppo fino alla finale. L’atmosfera è carica ma concentrata: Inzaghi e il suo staff hanno studiato ogni dettaglio della vigilia per garantire tranquillità e preparazione ottimale in vista della sfida contro i parigini. Insieme al gruppo squadra presente anche il presidente Giuseppe Marotta, accompagnato da Katherine Ralph del gruppo Oaktree.

Inter a Monaco, vigilia della finale di Champions League!

IMPEGNI NEL POMERIGGIO – Tra qualche minuto il pranzo della squadra, breve riposo e poi nel pomeriggio, l’Inter sarà protagonista della conferenza stampa ufficiale UEFA: alle 16:45 parleranno Simone Inzaghi, il capitano Lautaro Martinez e Nicolò Barella. A seguire, alle 17:30, l’ultimo allenamento sul campo della Fusball Arena, con i media accreditati presenti per i primi 15 minuti. Sarà l’occasione per sciogliere gli ultimi dubbi tattici e prendere confidenza con il terreno di gioco. L’Inter è arrivata a Monaco con l’ambizione di riscrivere la storia e riportare la Champions League a Milano. Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato.