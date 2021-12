Inter, aperte le votazioni del gol più bello di novembre: i candidati

È il momento di votare qual è stato il gol più bello del mese di novembre. Il sondaggio, lanciato dalla pagina Twitter ufficiale dell’Inter comprende non solo la Prima Squadra, ma anche Inter Women e la Primavera.

GOL DEL MESE – Sono dieci le reti candidate per il sondaggio del gol del mese di novembre. Tra le nomination, il gol di Marcelo Brozovic contro lo Sheriff (1-3), Abiuso (Primavera) contro lo Sheriff Under 19, Fabbian (Primavera) sempre contro lo Sheriff Under 19, Simonetti (Women) contro la Fiorentina, Sonstevold (Women) contro l’Hellas Verona, Santi (Women) contro la Pro Sesto in Coppa Italia, Lautaro Martinez nel 3-2 al Napoli, Edin Dzeko nel 2-0 allo Shakhtar Donetsk, Peschetola nella sfida contro lo Shakhtar Under 19 e infine Hakan Calhanoglu nella partita vinta 0-2 contro il Venezia.

⚽ | GOAL OF THE MONTH Qual è il gol più bello tra quelli segnati da Prima Squadra, Inter Women e Primavera?⚫🔵 Vota qui il gol del mese di Novembre 👉 https://t.co/LNwIZKKXeS Powered by @DigitalBitsOrg pic.twitter.com/2vFbSSlyPh — Inter 🏆🇮🇹 (@Inter) December 16, 2021

SCELTA – Per votare basta andare sul sito dedicato dall’Inter al sondaggio. E voi, su quale punterete?