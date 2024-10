L’Inter anti Torino è praticamente fatta: Inzaghi certo! Sciolti 2 dubbi

L’Inter stasera incontrerà il Torino nel match valido per la settima giornata di Serie A. Simone Inzaghi sembra ormai aver sciolto gli ultimi dubbi di formazione.

CONFERME – L’Inter punta nuovamente alla vittoria, dopo i due successi di fila contro Udinese e Stella Rossa. Sarebbe fondamentale conquistare un altro successo per andare con entusiasmo e serenità alla sosta per le nazionali. Simone Inzaghi, dopo l’ampio turnover di martedì in Champions League contro la Stella Rossa, cambierà ancora inserendo però quelli che oramai sono dei veri e propri titolarissimi, con qualche eccezione forzata. Dal match contro i serbi, ci saranno solamente quattro conferme: Yann Sommer, Alessandro Bastoni, Henrikh Mkhitaryan e Hakan Calhanoglu.

Inter-Torino, la probabile formazione: Mkhitaryan e Bisseck in campo

ULTIME – Arrivano sempre più conferme, anche da Matteo Barzaghi di Sky Sport, sulla formazione che l’Inter metterà in campo stasera contro il Torino. Erano due i dubbi della vigilia: Bisseck e Pavard, Mkhitaryan e Zielinski. In campo andranno il tedesco in difesa e l’armeno in mezzo al campo. Per il resto, ritornano i vari Francesco Acerbi, Matteo Darmian, Federico Dimarco e Davide Frattesi. Ma soprattutto ci sarà il rientro della Thu-La, Marcus Thuram-Lautaro Martinez.

(3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.