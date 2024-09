L’Inter anti Stella Rossa con novità: verso un attacco rivoluzionato!

Simone Inzaghi cambierà tanto in vista del match tra Inter e Stella Rossa. Attesi diversi cambi, Thuram non sarà titolare domani a San Siro.

CAMBI – Domani l’Inter ritorna in campo in Champions League per ottenere i primi tre punti contro la Stella Rossa. Simone Inzaghi, visto il calendario fitto, cambierà diversi interpreti rispetto all’undici contro l’Udinese. Dall’allenamento odierno, diverse novità: in primis quella legata a Marcus Thuram. L’attaccante francese, infatti, quasi certamente partirà dalla panchina. Il ballottaggio in avanti è tra Lautaro Martinez e Marko Arnautovic per affiancare Mehdi Taremi. Al momento, secondo Sport Mediaset, è in vantaggio l’attaccante austriaco. Poi altre novità attese in altre zone del campo.

Inter-Stella Rossa, cambi praticamente ovunque per Inzaghi

Verso Inter-Stella Rossa ci sarà il rientro in difesa di Benjamin Pavard al posto di Yann Aurel Bisseck. Il francese ha saltato la sfida di Udine rimanendo in panchina e dunque è fresco per giocare dall’inizio. Stefan de Vrij, che oggi parlerà con Inzaghi in conferenza stampa, dovrebbe prendere il posto di Francesco Acerbi al centro della difesa. Si scalda pure Piotr Zielinski, con Frattesi che, nonostante il gol e la titolarità a Udine, rischia di non esserci dal primo minuto contro i serbi.