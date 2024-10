L’Inter anti Roma prende vita: tre ballottaggi. Probabile formazione

Due giorni alla trasferta dell’Inter sul campo della Roma. Inzaghi sta decidendo la formazione da mandare in campo e ha ancora tre ballottaggi da sciogliere. La probabile formazione dei nerazzurri.

BALLOTTAGGI – Antivigilia di Roma-Inter, partitissima dell’ottava giornata di Serie A. I nerazzurri vanno a caccia del quarto successo consecutivo dopo quelli contro Udinese, Stella Rossa e Torino prima della sosta. Tra oggi e domani, riferiscono i colleghi di Sport Mediaset, Simone Inzaghi farà le prove definitive in merito all’undici di partenza che si vedrà domenica sera allo stadio Olimpico. Il tecnico, elogiato recentemente dal collega Cesc Fabregas e al contempo tirato in ballo anche dal suo ex presidente alla Lazio Claudio Lotito, deve però sciogliere ancora qualche dubbio. Tre in particolare i ballottaggi ancora in corso ad Appiano Gentile. Di seguito le ultime sulla probabile formazione dell’Inter contro la Roma.

Roma-Inter, tre dubbi per Inzaghi: la probabile formazione

ULTIME – Tre appunto i ballottaggi in casa Inter per la sfida contro la Roma. In difesa tra Benjamin Pavard e Yann Aurel Bisseck, a destra tra Denzel Dumfries e Matteo Darmian e infine in mezzo al campo tra Nicolò Barella e Davide Frattesi. Guarda caso, tre ballottaggi che interessano tutti una parte del campo: quella di destra. Al momento, il francese, l’olandese e il sardo sarebbero in vantaggio sui rispettivi compagni. Per il resto, Hakan Calhanoglu, che rischia dopo la deposizione alla polizia sul caso ultras, giocherà regolarmente insieme a Mkhitaryan. La probabile formazione dell’Inter per Roma-Inter.

(3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.