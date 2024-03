L’Inter anti Genoa è in gestazione, conferme! Una vera novità − Sky

L’Inter si prepara alla partita contro il Genoa, posticipo serale della ventisettesima giornata di campionato. Inzaghi ha già la formazione in mente. Attacco deciso.

CONFERME − Verso Inter-Genoa, match in programma questa sera alle 20.45. I nerazzurri vanno a caccia del dodicesimo successo consecutivo, che porterebbe la Beneamata a +15 dalla Juventus. Come riferisce Matteo Barzaghi, in collegamento da Milano per Sky Sport 24, la vera novità rispetto all’andata è Alexis Sanchez. Inzaghi punta su un attacco tutto sudamericano e anche un po’ più leggero rispetto a quello con Arnautovic o Thuram. In campo poi Carlos Augusto, Dumfries e Asllani al posto di Bastoni (squalificato), Darmian e Calhanoglu. Recuperati per la panchina Frattesi, Thuram e Acerbi.

(3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Sanchez, Lautaro Martinez.