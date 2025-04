Inter in ansia per Pavard: la prima diagnosi dopo il problema alla caviglia – Sky

Non arrivano buone notizie per l’Inter dal match contro la Roma. Benjamin Pavard, schierato titolare da Simone Inzaghi, è stato costretto a lasciare il campo dopo appena 15 minuti di gioco a causa di un problema alla caviglia sinistra. Ecco la prima diagnosi

IN ATTESA DEI CONTROLLI – Le prime valutazioni per Benjamin Pavard parlano di una distorsione, ma sarà necessario attendere gli esami clinici delle prossime ore per stabilire con precisione l’entità dell’infortunio. La preoccupazione in casa nerazzurra è grande, soprattutto considerando l’imminente semifinale di Champions League contro il Barcellona, prevista mercoledì 30 aprile. L’Inter, già alle prese con una fase delicata della stagione caratterizzata da un calo fisico evidente e da tre sconfitte consecutive senza gol segnati, non può permettersi di perdere altri pezzi pregiati. La speranza dello staff tecnico è che per Pavard si tratti solo di un problema lieve, tale da consentirgli almeno una convocazione per la gara contro i blaugrana.

Pavard a rischio contro il Barcellona: pronto il sostituto

IN ATTESA – Se gli accertamenti dovessero confermare un infortunio serio, Pavard rischierebbe di saltare una delle partite più importanti della stagione. In tal caso, come già accaduto in precedenti occasioni, toccherebbe con ogni probabilità a Yann Bisseck sostituirlo. Nelle prossime ore sono attesi aggiornamenti più precisi. L’Inter e Inzaghi trattengono il fiato, consci che ogni assenza peserebbe ancora di più in un momento così delicato della stagione.