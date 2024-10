Inter, andamento dei prestiti: un Esposito illude, l’altro decide

Molti giocatori di proprietà dell’Inter sono protagonisti di prestiti nei principali campionati europei. Segnano entrambi i fratelli Esposito, ma con esiti diversi.

RIEPILOGO PRESTITI – La settimana dei prestiti dell’Inter si chiude tutto sommato positivamente, dopo la pessima notizia di Martin Satriano. In Serie A arriva il secondo gol di Sebastiano Esposito con l’Empoli, che apre i conti contro la Lazio. Tuttavia la marcatura si rivelerà inutile, vista la successiva rimonta biancoceleste. Mentre sono ancora inamovibili in panchina sia Filip Stankovic sia Franco Carboni, entrambi in prestito al Venezia. Tuttavia le pessime prestazioni di Jesse Joronen potrebbero facilitare l’esordio proprio di Stankovic jr. In Serie B arriva invece il quarto gol stagionale di Francesco Pio Esposito. Il fratello minore firma l’1-0 con cui lo Spezia batte la Reggiana di Alessandro Fontanarosa (in campo anche lui) e vola in testa alla classifica dei cannonieri cadetti. All’estero continua invece il periodo negativo di Valentin Carboni: parte titolare in Marsiglia-Angers, ma esce già all’intervallo per scelta tecnica. Ancora decisivo infine Eddie Salcedo, che da titolare mette a referto un assist nella vittoria esterna dell’OFI contro il Panserraikos.

Prestiti Inter: tutte le prestazioni del weekend

SEBASTIANO ESPOSITO (A) – Lazio-Empoli 2-1: titolare, sostituito all’83’, 1 gol

FILIP STANKOVIC (P) – Verona-Venezia 2-1: in panchina

FRANCO CARBONI (D) – Verona-Venezia 2-1: in panchina

EBENEZER AKINSANMIRO (C) – Sampdoria-Juve Stabia 1-2: in panchina, subentra al 59′

FRANCESCO PIO ESPOSITO (A) – Spezia-Reggiana 1-0: titolare, sostituito al 75′, 1 gol, 1 ammonizione

ALESSANDRO FONTANAROSA (D) – Spezia-Reggiana 1-0: titolare, sostituito al 69′

VALENTIN CARBONI (C) – Marsiglia-Angers 1-1: titolare, sostituito all’intervallo, 1 ammonizione

MARTIN SATRIANO (A) – Strasburgo-Lens 2-2: indisponibile per infortunio

ISSIAKA KAMATÉ (D) – Arouca-AVS 1-1: titolare, sostituito al 66′

EDDIE SALCEDO (A) – Panserraikos-OFI 2-3: titolare, sostituito all’87’, 1 assist

ZINHO VANHEUSDEN (D) – Mechelen-Leuven 5-0: indisponibile per infortunio

ALEKSANDAR STANKOVIC (C) – Lucerna-Losanna 2-2: titolare, sostituito al 65′