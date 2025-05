Inter, andamento dei prestiti: Esposito a 16, novità Stankovic

Molti giocatori di proprietà dell’Inter sono protagonisti di prestiti nei principali campionati europei. Francesco Pio Esposito sale a 16 gol nella prima stagione in Serie B. Filip Stankovic ancora tra i convocati, con una novità importante per il suo futuro.

RIEPILOGO PRESTITI – Poche emozioni nell’ultimo weekend per i giovani talenti dell’Inter in prestito. In Serie B si vede solo Francesco Pio Esposito, in campo dall’inizio alla fine in Spezia-Cremonese (2-3). L’attaccante classe 2005 firma il secondo gol dei liguri, salendo così a 16 reti al primo anno da professionista. In Serie A vincono tutti, a partire da Sebastiano Esposito (2-1 dell’Empoli al Parma). Assistono invece dalla panchina Tomas Palacios (con Monza già retrocesso), Filip Stankovic e Franco Carboni (2-1 cruciale del Venezia contro la Fiorentina). Per il portiere figlio d’arte ottime notizie anche in vista del futuro: il Venezia ha annunciato che riscatterà il suo cartellino dall’Inter (che avrà una percentuale sulla futura cessione). All’estero altri minuti importanti per Martin Satriano, che subentra a quindici minuti dal termine di Tolosa-Lens (1-1) e prosegue col rientro dopo la rottura del crociato a inizio ottobre.

Prestiti Inter: tutte le prestazioni del weekend

SEBASTIANO ESPOSITO (A) – Empoli-Parma 2-1: titolare, sostituito all’84’

TOMAS PALACIOS (D) – Udinese-Monza 1-2: in panchina

FILIP STANKOVIC (P) – Venezia-Fiorentina 2-1: in panchina

FRANCO CARBONI (D) – Venezia-Fiorentina 2-1: in panchina

EBENEZER AKINSANMIRO (C) – Sampdoria-Salernitana 1-0: in panchina

FRANCESCO PIO ESPOSITO (A) – Spezia-Cremonese 2-3: titolare, 90′ in campo, 1 gol

ALESSANDRO FONTANAROSA (D) – Mantova-Carrarese 2-1: in panchina

ISSIAKA KAMATÉ (C) – Modena-Brescia 2-2: in panchina, subentra al 93′

TAJON BUCHANAN (C) – Girona-Villarreal 0-1: in panchina

MARTIN SATRIANO (A) – Tolosa-Lens 1-1: in panchina, subentra al 76′

EDDIE SALCEDO (A) – Atromitos-OFI 0-0: titolare, sostituito all’intervallo

ZINHO VANHEUSDEN (D) – Mechelen-Standard Liegi 0-0: indisponibile per infortunio

ALEKSANDAR STANKOVIC (C) – Lucerna-Losanna 1-1: titolare, 90′ in campo