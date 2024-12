Inter, andamento dei prestiti: domenica all’insegna dei fratelli Esposito!

Molti giocatori di proprietà dell’Inter sono protagonisti di prestiti nei principali campionati europei. Domenica perfetta per i fratelli Esposito, protagonisti con tre gol complessivi.

RIEPILOGO PRESTITI – L’Inter può sorridere per molteplici motivi riguardando il weekend di calcio appena conclusosi. Non solo per la vittoria sul Parma e gli altri risultati nella zona alta della classifica di Serie A. Ma anche per il rendimento dei propri giocatori in prestito. A partire da Sebastiano Esposito, il cui ritorno dall’infortunio coincide col ritrovato entusiasmo dell’Empoli. I toscani ipotecano la vittoria contro il Verona (1-4 finale) grazie alla splendida doppietta dell’attaccante classe 2002 nei primi venti minuti di gioco. Si ferma invece solo a una rete il fratello Francesco Pio Esposito, che apre il 5-0 con cui lo Spezia spazza via il Cittadella. Per lui già 8 gol in stagione, che valgono il terzo posto in Serie B per i liguri. Va male invece ai fratelli Stankovic. Filip strappa un pareggio casalingo contro il Como, che non migliora però la classifica del Venezia. Aleksandar cade rovinosamente in casa insieme a tutto il Lucerna: il Lugano si impone per 4-1. Brutte notizie infine anche dal Belgio: Zinho Vanheusden è di nuovo alle prese con l’ernia inguinale, che solo in questo 2024 lo ha costretto a saltare 24 partite.

Prestiti Inter: tutte le prestazioni del weekend

SEBASTIANO ESPOSITO (A) – Verona-Empoli 1-4: titolare, sostituito all’83’, 2 gol

FILIP STANKOVIC (P) – Venezia-Como 2-2: titolare, 90′ in campo

FRANCO CARBONI (D) – Venezia-Como 2-2: in panchina

EBENEZER AKINSANMIRO (C) – Sassuolo-Sampdoria 5-1: titolare, sostituito all’intervallo

FRANCESCO PIO ESPOSITO (A) – Spezia-Cittadella 5-0: titolare, sostituito al 61′, 1 gol, ammonito

ALESSANDRO FONTANAROSA (D) – Cremonese-Reggiana 0-2: in panchina

VALENTIN CARBONI (C) – Saint-Étienne-Marsiglia 0-2: indisponibile per infortunio

MARTIN SATRIANO (A) – Lens-Montpellier 2-0: indisponibile per infortunio

ISSIAKA KAMATÉ (C) – Casa Pia-AVS 1-1: in panchina

EDDIE SALCEDO (A) – OFI-AEK 1-2: non convocato

ZINHO VANHEUSDEN (D) – Mechelen-Club Brugge 1-2: indisponibile per infortunio

ALEKSANDAR STANKOVIC (C) – Lucerna-Lugano 1-4: titolare, 90′ in campo, ammonito