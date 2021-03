Inter, ancora nessuna comunicazione sui nazionali italiani: le ultime – Sky

L’Inter oggi si è ritrovata ad Appiano Gentile dopo l’esito negativo dell’ultimo giro di tamponi. Assenti i sette Nazionali stranieri, che hanno risposto alle convocazioni dopo il via libera dell’Ats. Matteo Barzaghi – intervenuto nel corso del pomeriggio di “Sky Sport 24” – fa il punto sui tre Azzurri, ancora a Milano (vedi dichiarazioni di Mancini)

PUNTO DI DOMANDA – L’Inter ha visto partire i Nazionali stranieri dopo la negatività di tutti i tamponi mentre ancora non si sa nulla sui tre Azzurri: Alessandro Bastoni, Nicolò Barella e Stefano Sensi. Matteo Barzaghi fa un po’ il punto della situazione: «Intanto Bastoni e Sensi sono appena usciti da Appiano Gentile perché è finito l’allenamento. Ancora l’Inter non ha avuto comunicazioni quindi si rimane fermi a ciò che ha detto l’ATS. Per cui da questo punto di vista vediamo se ci saranno sviluppi diplomatici, per il momento sono qui e hanno lavorato insieme agli altri. Non ci sono i 7 stranieri che sono partiti, Romelu Lukaku per esempio è in Belgio. Di sicuro la formula più corretta è che l’ATS non può dire di no al fatto che i cittadini stranieri vadano a fare isolamento fiduciario nel loro Paese. Nel momento in cui escono dall’Italia, passano alla sorveglianza sanitaria di un altro Paese».