Inter, anche de Vrij negativo! Conte spera di averlo contro il Bologna

Inter, ancora buone notizie sul fronte Covid-19! Dopo Samir Handanovic e Matìas Vecino, anche Stefan de Vrij sarebbe risultato negativo all’ultimo tampone.

NUOVO NEGATIVO – Inter, secondo quanto riportato da Franco Vanni – giornalista di “Repubblica” -, dopo Samir Handanovic e Matìas Vecino, nella giornata di oggi sarebbe risultato negativo anche il difensore Stefan de Vrij! Altra buona notizia in casa nerazzurra. Antonio Conte dal canto suo incrocia le dita e spera di averlo a disposizione per la prossima sfida di campionato contro il Bologna (almeno in panchina), in programma sabato 3 aprile alle 20:45.