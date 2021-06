Inter in campo contro l’Atletico Madrid? La notizia arriva dall’Israele, che sarà anche il Paese che ospiterà l’amichevole estiva. Inzaghi avrà l’occasione di sfidare il grande amico, nonché ex nerazzurro, Simeone. Si attende, ovviamente, la conferma con tanto di annuncio ufficiale

AMICHEVOLE TRA AMICI – Secondo quanto anticipato dal quotidiano israeliano One, l’8 agosto andrà in scena un’amichevole di lusso tra i campioni d’Italia e di Spagna. In campo Inter-Atletico Madrid, quindi. E si giocherà proprio in Israele, anche se non si conoscono ancora i dettagli. In panchina due ex compagni di squadra nella Lazio. Per l’Inter ci sarà il neo allenatore Simone Inzaghi, per l’Atletico Madrid il campione in carica Diego Simeone. Dietro questa amichevole ci sarebbero Sylvan Adams e Danny Benaim della società Comtech. Si attende la conferma dalle sue società, che a breve dovrebbero ufficializzare l’impegno. Il calendario estivo dell’Inter prende forma, dopo le prime amichevoli già in programma (vedi articolo).