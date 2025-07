Inter, altro giorno di allenamento: per domenica un nuovo recupero

L’Inter oggi si è allenata ad Appiano Gentile e domenica farà il suo primo test contro l’Under 23. Intanto, c’è un recupero certo.

NUOVA SEDUTA DI ALLENAMENTO – Nerazzurri in campo al BPER Training Centre. L’Inter prosegue la preparazione in vista dell’inizio dei primi impegni ufficiali della stagione. Giornata di lavoro intenso per la squadra che ha svolto una doppia seduta di allenamento. La squadra di Cristian Chivu scenderà in campo domenica 3 agosto alle 10:30 per il primo test amichevole, quando sfiderà l’Inter Under 23 allenata da Stefano Vecchi. Ritornato perfettamente arruolabile Piotr Zielinski, dopo l’infortunio rimediato in Nazionale. Il centrocampista polacco si è allenato insieme al resto del gruppo. E quindi per il test in famiglia contro l’Under-23 di Stefano Vecchi è disposizione. Il suo futuro non è ancora certissimo. Se dovesse lasciare, la Beneamata ha già individutato il sostituto (vedi articolo).