Inter, allenamento vista Udinese: novità importanti su due infortunati!

Dall’allenamento dell’Inter arrivano importanti novità in merito al recupero di due infortunati: Simone Inzaghi può sperare di riaverli per la gara di domenica contro l’Udinese.

DALL’ALLENAMENTO – L’Inter è finalmente tornata a lavorare al completo ad Appiano Gentile. Si è appena concluso l’ultimo allenamento dei nerazzurri, con Simone Inzaghi che ha potuto accogliere anche gli ultimi due calciatori reduci dagli impegni in Nazionale: Krstjan Asllani e Mehdi Taremi. Il focus al centro sportivo della Pinetina, però, è soprattutto su alcuni infortunati che stanno provando a rientrare in tempo per la gara di domenica contro l’Udinese.

Inter, due infortunati verso il recupero: le novità a -3 dall’Udinese

LE NOVITÀ – Non ci sono ovviamente speranze per la disponibilità di Lautaro Martinez in vista di Inter-Udinese, e lo stesso vale per Denzel Dumfries. I due, infatti, saranno fermi ai box ancora per un po’ per via degli infortuni rimediati prima della sosta Nazionali. Simone Inzaghi, però, può sperare di riavere altri due elementi: Stefan De Vrij e Nicola Zalewski. Per la prima volta quest’oggi i due calciatori hanno lavorato parzialmente in gruppo. Dunque, ottime notizie dall’allenamento odierno dell’Inter, che potrebbe vederli accomodarsi in panchina contro l’Udinese. Come spiega Matteo Barzaghi, tutto dovrà procedere per il verso giusto affinché che questo si verifichi.