Inter, allenamento personalizzato per Acerbi: rientra Bisseck – Sky

Francesco Acerbi e Yann Bisseck continuano a lavorare alla Pinetina con allenamenti personalizzati. L’ex Lazio, nella giornata di oggi – spiegano da Sky Sport – ha aumentato i ritmi in casa Inter.

LAVORO – Come anticipato da Matteo Barzaghi e da Andrea Paventi su Sky Sport, sia Francesco Acerbi che Yann Bisseck stanno per recuperare la condizione dopo alcuni lunghi stop. In vista dei prossimi impegni dell’Inter in Serie A, l’ex difensore della Lazio ha svolto un allenamento personalizzato con ritmi più alti del solito. Per quanto riguarda invece il difensore tedesco, tra domani e sabato, potrebbe rientrare a pieno giro nel gruppo. Bisseck, potrebbe dunque essere pronto già per la trasferta di domenica pomeriggio in Puglia contro il Lecce.