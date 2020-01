Inter, allenamento mattutino dopo la vittoria contro la Fiorentina: il report

Condividi questo articolo

Dopo la vittoria nei quarti di Coppa Italia contro la Fiorentina grazie alle reti di Antonio Candreva e Nicolò Barella, l’Inter è tornata in campo per gli allenamenti. Ecco il report della seduta ordierna agli ordini di Antonio Conte, come riportato sul sito ufficiale del club

IL REPORT – L’Inter non si ferma e dopo la vittoria di ieri contro la Fiorentina si proietta alla trasferta di Udine di domenica sera. L’obiettivo dei nerazzurri è tornare al successo in campionato dopo tre pareggi consecutivi contro Atalanta, Lecce e Cagliari. Gli uomini di Antonio Conte hanno svolto un allenamento mattutino dopo il match di Coppa Italia. I giocatori in campo ieri sera hanno svolto un lavoro personalizzato; l’allenamento degli altri, invece, si è incentrato su lavoro tecnico tattico, preceduto dal riscaldamento e conclusosi con una partitella.

Fonte: Inter.it.