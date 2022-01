Inter, allenamento di gruppo verso il Bologna. Ecco la fotogallery

L’Inter si appresta ad affrontare il Bologna il 6 gennaio al Dall’Ara per la prima trasferta dell’anno. Il girone di ritorno dunque si aprirà lontano da San Siro con la squadra di Inzaghi che oggi si è allenata ad Appiano Gentile in vista di questo impegno.

GALLERY – L’Inter come detto è al lavoro per preparare al meglio la prima giornata del girone di ritorno contro il Bologna. Quest’oggi la squadra si è allenata in gruppo agli ordini di Simone Inzaghi con l’Inter che, poco fa, ha pubblicato una bella fotogallery dell’allenamento (vedi articolo qui). A Bologna Inzaghi non avrà né Calhanoglu né Dzeko e dunque studia le contromisure adatte per avere la meglio sui rossoblù (vedi articolo). Ecco cosa l’Inter scrive sotto la gallery.

Il 2022 nerazzurro verrà inaugurato dalla sfida di giovedì 6 gennaio, quando l’Inter sarà di scena al Dall’Ara nella sfida con il Bologna. Agli ordini di Simone Inzaghi la squadra si è allenata al Suning Training Centre per preparare un gennaio che prevede, per l’Inter, sei appuntamenti. Bologna, Lazio ( biglietti in vendita ), Atalanta e Venezia in campionato, Juventus in Supercoppa, Empoli in Coppa Italia.