Inter, allenamento congiunto con il Sarnico e partitella: due assenti – Sky

L’Inter di Inzaghi oggi alle ore 18.00 svolgerà un allenamento congiunto con il Sarnico. Secondo quanto rivelato da Silvia Vallini – intervenuta nel corso del pomeriggio di “Sky Sport 24” -, due nerazzurri non parteciperanno. Di seguito le sue dichiarazioni

DUE ASSENTI – L’Inter oggi pomeriggio svolgerà un allenamento congiunto con il Sarnico: «Verso le 18.00 allenamento congiunto con il Sarnico, poi alla fine partitella. Questo per permettere a Simone Inzaghi di lavorare meglio visto che il gruppo al momento non è molto folto. A questa partitella di oggi non parteciperà Hakan Calhanoglu, arrivato solo ieri, e tantomeno Milan Skriniar tornato oggi (vedi articolo). Pian piano si ricompone il gruppo dell’Inter».