Inter, allenamento anti Fluminense in corso: tutti in gruppo tranne 2

Iniziato da pochi minuti l’allenamento di rifinitura dell’Inter in vista del match contro il Fluminense. Chivu ha tutto il gruppo a disposizione, eccetto due giocatori.

ALLENAMENTO DI RIFINITURA – Verso Inter-Fluminense, partita valida per gli ottavi di finale del Mondiale per Club. La squadra di Cristian Chivu ha iniziato l’allenamento di rifinitura. Pochi minuti fa è uscito l’aggiornamento su Francesco Pio Esposito, i cui esami hanno dato esito negativo. Il ragazzo del 2005 però non figura tra i giocatori presenti nel gruppo nell’attuale allenamento aperto per 15 minuti ai media. Come il centravanti manca anche Davide Frattesi. I due, dunque, sono a fortissimo rischio per la partita di domani sera alle 21 italiane contro il Fluminense. Tutto il gruppo è poi a disposizione di mister Chivu, compreso Marcus Thuram. L’attaccante francese è ormai perfettamente arruolabile.

Frattesi non disponibile per Inter-Fluminense, Esposito da capire

ULTIMISSIME – Frattesi non sarà sicuramente della partita, come riferisce anche il collega di Sky Sport Matteo Barzaghi. Seduta di scarico invece per Esposito. La sua presenza rimane tuttora in dubbio, probabilmente Chivu deciderà più avanti se portarlo quantomeno in panchina. Se dovesse dare forfait, allora Chivu si ritroverebbe in attacco con Lautaro Martinez, Marcus Thuram e Sebastiano Esposito. All’occorrenza c’è anche Valentin Carboni, da utilizzare come trequartista o seconda punta.