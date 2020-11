Inter, allarme Covid-19. Due calciatori in attesa di nuovo tampone: le ultime

Inter-Fiorentina

L’Inter, dopo aver accertato la positività di Padelli al Coronavirus (qui le ultime), comunica che altri due calciatori, in via precauzionale, non hanno preso parte all’allenamento, in vista di un nuovo tampone

POSITIVITA’ – Arrivano gli aggiornamenti sulla situazione Coronavirus in casa Inter. I nerazzurri, dopo aver comunicato la positività di Padelli, informano che il portiere è asintomatico e che seguirà tutte le procedure previste dal protocollo sanitario. Inoltre Gagliardini e Radu, nella giornata di oggi, non hanno preso parte all’allenamento, precauzionalmente, perché devono ripetere il tampone risultato dubbio per entrambi. Si attendono notizie in merito