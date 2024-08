Inter, l’allarme in avanti aumenta e contro l’Al-Ittihad nuovo duo!

L’infortunio di Arnautovic in attacco complica ancora le cose per l’Inter. Nella penultima amichevole contro l’Al-Ittihad, un nuovo duo.

ALLARME – La coperta in attacco continua sempre più a restringersi. Dopo l’infortunio di Mehdi Taremi, che farà di tutto pur di recuperare contro il Genoa, oggi un’altra tegola in casa Inter: il problema a Marko Arnautovic. L’austriaco, così come Piotr Zielinski, si è sottoposto a degli esami strumentali che hanno evidenziato un’elongazione muscolare. Sicuramente non qualcosa di gravissimo, ma contro il Genoa le speranze di vederlo quantomeno in panchina si affievoliscono e non di poco. Ad oggi, Simone Inzaghi dunque, potrà disporre solamente di due attaccanti: Lautaro Martinez e Marcus Thuram. Più l’esubero Joaquin Correa, che però ha le valigie in mano. Quanto al Toro, rientrerà ad Appiano Gentile solamente nella giornata di domani.

Thuram insieme a Correa altro esperimento per Inzaghi e l’Inter

COPPIA INEDITA – Tra due giorni, l’Inter scenderà in campo per la penultima amichevole del proprio campionato e lo farà a Monza contro l’Al-Ittihad. Un test interessante dove Inzaghi sarà obbligato ad un ulteriore esperimento in avanti: dopo aver provato Correa insieme a Salcedo contro il Pisa, contro gli arabi si vedrà un’Inter guidata dal duo Marcus Thuram-Correa. Un duo nuovo e insolito. Per il francese sarà il primo impegno dopo essere tornato dalle vacanze post Euro 2024. In attesa del reintegro al 100% di capitan Lautaro Martinez, sarà proprio Tikus a sorreggere sulle spalle il reparto offensivo interista.