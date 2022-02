Inter, all’appello manca solo Correa: la situazione. Vecino lavora in gruppo

L’Inter dopo il brutto tonfo con il Sassuolo si prepara alla sfida con il Genoa, in programma venerdì alle ore 21.00 al Ferraris. Inzaghi recupera quattro pedine fondamentali (vedi articolo), ma attende ancora Correa

RECUPERATI – L’Inter continua a lavorare in vista della prossima partita di campionato con il Genoa, in programma venerdì al Ferraris alle ore 21.00. I nerazzurri, che nelle ultime tre partite di Serie A hanno raccolto solo un punto con il Napoli, hanno un assoluto bisogno di tornare ai 3 punti per riprendere il cammino scudetto, in attesa anche di recuperare la partita con il Bologna. Simone Inzaghi, oltre ad Alessandro Bastoni e Marcelo Brozovic, assenti per squalifica con il Sassuolo, recupera anche Robin Gosens e Matias Vecino. Il tedesco va verso la sua prima convocazione (vedi articolo) mentre l’uruguaiano si sta allenando in gruppo e torna dunque a disposizione.

IN ATTESA – Fuori dai giochi rimane solo Joaquin Correa che ancora lavora a parte e non ha smaltito completamente il problema accusato nel match di Coppa Italia con l’Empoli. Il ritorno dell’argentino non dovrebbe essere lontano o almeno questo spera Inzaghi che a marzo avrà una serie di match impegnativi e dispendiosi da preparare. Aggiungere un’altra freccia all’arco non può che tornare utile.