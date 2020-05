Inter, all-in su Werner: la clausola scende a 50 milioni. I dettagli – GdS

“La Gazzetta dello Sport” sottolinea i dettagli dell’accordo tra Timo Werner e il Lipsia. L’abbassamento della sua clausola rescissoria non può che far felice l’Inter. I nerazzurri studiano la strategia per arrivare al tedesco

NOVITÀ – All’orizzonte compaiono buone notizie su Timo Werner, il goleador del Lipsia che l’Inter ha individuato come il sostituto ideale di Lautaro Martinez. Mentre i vertici nerazzurri tessono la tela della trattativa con il Barcellona, in contemporanea si tengono in contatto anche con l’entourage dell’attaccante lanciato da Ralf Rangnick. In questa vicenda, pesa la parola del giocatore e del suo agente Karl-Heinz Forster. È stato lui a contrattare con il Lipsia una clausola elaborata, con varie postille. La più importante? Il prezzo variabile, da far valere entro il 15 giugno.

DEPREZZATO – Nelle scorse settimane si parlava di una clausola da 60 milioni, in caso di vittoria del titolo. In effetti quella stima era veritiera, visto che era legata alla posizione in classifica del Lipsia, a lungo capolista in Bundesliga. Ma l’inizio del nuovo anno ha portato una rimonta clamorosa del Bayern Monaco. Tant’è vero che adesso, in vista della ripartenza, il club sassone è attardato di ben 5 punti dai bavaresi ed è preceduto anche dal Borussia Dortmund. Insomma quel primato è ormai difficilmente raggiungibile. E l’Inter può sorridere.

CONCORRENZA – Ora come ora, infatti, servirebbero 50 milioni di euro per assicurarsi le prestazioni di Werner. Ai tempi del coronavirus evidentemente i prezzi stanno scendendo, ma un diamante come il tedesco, a soli 24 anni, avrebbe ancora quotazioni da capogiro. Perciò quest’opportunità appare davvero interessante per l’Inter. Tanto più che il Liverpool in questi ultimi giorni ha espresso i suoi intendimenti per il prossimo mercato: pochi investimenti, anche se Jürgen Klopp insiste per avere il suo connazionale. Il club inglese non sta accelerando in questa fase e ciò èìrappresenta un chiaro vantaggio per le mire interiste.

