Inter al top in Europa: più punti fatti tra i primi otto campionati

Tra i primi otto campionati europei per ranking UEFA, l’Inter è stata la squadra ad aver vinto il titolo conquistando il maggior numero di punti. Nonché l’unica ad aver toccato (e superato) quota 90.

AL TOP – Con 91 punti conquistati in trentotto partite, l’Inter è la squadra regina in Europa per punti conquistati, considerando gli otto principali campionati UEFA. Una Serie A dominata specialmente nel girone di ritorno, con due pareggi, una sconfitta (a dir poco controversa…) e sedici vittorie. Un ritmo che ha anche portato Antonio Conte a conquistare il secondo miglior risultato di sempre della storia nerazzurra, alle spalle soltanto di Roberto Mancini e della stagione 2006-2007 chiusa a 97 punti.

LA CLASSIFICA – Alle spalle dell’Inter si trova l’Ajax, campione d’olanda con 88 punti conquistati. Seguono poi Atletico Madrid (fresco vincitore della Liga) e il Manchester City (Premier League) con 86 punti. Subito dietro lo Sporting CP di Joao Mario, con 85 punti che sono valsi il titolo di campione del Portogallo dopo circa vent’anni dall’ultima volta. Al sesto posto si trova il Lille campione di Francia, che con la vittoria nell’ultima giornata del campionato ha spezzato il dominio del Paris Saint-Germain. Chiudono, infine, il Bayern Monaco a 78 punti e lo Zenit San Pietroburgo a 65.