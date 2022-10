Inter, al peggio non c’è mai fine: ansia per Lautaro Martinez. Oggi i controlli – CdS

L’Inter perde in rimonta a San Siro contro la Roma e adesso dopo Romelu Lukaku e Marcelo Brozovic, rischia di perdere anche Lautaro Martinez. Situazione ancora poco chiara, ma secondo il Corriere dello Sport l’argentino dopo la partita ha accusato un problema fisico.

OGGI I CONTROLLI – Inter in ansia per le condizioni di Lautaro Martinez. L’argentino, infatti, è uscito dal campo di San Siro toccandosi il flessore della coscia. Potrebbe trattarsi anche di un semplice affaticamento, ma le sue condizioni andranno verificate oggi ad Appiano Gentile. Simone Inzaghi dopo la sconfitta contro la Roma dovrà pensare subito a preparare al meglio la sfida contro il Barcellona in UEFA Champions League, dove dovrà già fare a meno di Romelu Lukaku ancora fermo ai box. Chiaro che diventerebbe ancora più complicato affrontare gli spagnoli, martedì sera, anche senza Lautaro Martinez e in un momento così delicato.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno