Inter, l’Al-Nassr non resta a guardare: contatti con Fofana − TS

In casa Inter continua a tenere banco la questione legata al futuro di Marcelo Brozovic: l’Arabia Saudita lo vuole ma non aspetterà in eterno (vedi QUI). Perciò, secondo Tuttosport, si parla anche con Fofana.

CONTATTI − L’Inter attende e spera che Marcelo Brozovic possa accettare l’offerta dell’Al-Nassr (vedi QUI), che però nel mentre non resta a guardare. Il club arabo vuole chiudere per il centrocampista croato ma si tutela anche in caso di rifiuto. Per questo motivo, secondo Tuttosport, l’Al-Nassr ha avviato i contatti anche con Seko Fofana del Lens.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini