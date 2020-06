Inter, al lavoro verso Napoli: due recuperi in difesa. Eriksen titolare? – Sky

Matteo Barzaghi, in collegamento su “Sky Sport 24” fornisce le ultime notizie sull’Inter. La squadra di Antonio Conte è al lavoro verso la sfida di sabato contro il Napoli. I nerazzurri recuperano due pedine fondamentali in difesa. A centrocampo possibile partenza da titolare per Eriksen

RECUPERI – Matteo Barzaghi fornisce gli ultimi aggiornamenti sull’Inter. La squadra di Antonio Conte è al lavoro per preparare la sfida al Napoli in programma sabato: «Al netto di quelle che possono essere le certezze ad oggi. Le prove tattiche aumentano, questa mattina allenamento con partitella finale. Le certezze sono Lukaku e Lautaro davanti. A centrocampo Brozovic e Barella. I dubbi riguardano il terzo a centrocampo: Eriksen in vantaggio su Sensi. In difesa, complici alcuni affaticamenti, c’erano alcuni dubbi. Godin non recupera, gli altri si. Bastoni e de Vrij hanno recuperato e si candidano per una maglia da titolare contro il Napoli. Ma c’è da capire se vale la pena rischiarli al San Paolo, dovendo disputare una partita ogni tre giorni».