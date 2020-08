Inter al lavoro verso la sfida con il Getafe. Marotta-Conte: no incontro – Sky

Condividi questo articolo

L’Inter, dopo il duro sfogo di Antonio Conte, si è ritrovata oggi ad Appiano Gentile per preparare la sfida di Europa League contro il Getafe. Presente la dirigenza al completo. Nessun incontro, però, tra Marotta e Conte. Matteo Barzaghi, in collegamento su “Sky Sport” fornisce gli ultimi aggiornamenti

NESSUN INCONTRO – Queste le parole di Matteo Barzaghi: «I giocatori dell’Inter ed i dirigenti sono arrivati ad Appiano Gentile questa mattina. Marotta ha lasciato il centro sportivo prima dell’allenamento e quindi non ha avuto modo di incrociare Antonio Conte. Bisogna capire come andare oltre queste frizioni per affrontare al meglio il Getafe. La squadra ha dimostrato di essere sul pezzo e di giocare con il piglio giusto con l’Atalanta, e vuole fare qualcosa di importante in Europa League».