Inter al lavoro dopo Benevento, Conte recupera D’Ambrosio – Sky

Il giorno dopo la netta vittoria contro il Benevento, l’Inter oggi torna al lavoro per preparare la sfida di martedì contro la Juventus in Coppa Italia. Buone notizie per Antonio Conte che recupera l’infortunato Danilo D’Ambrosio e ha tutta la squadra a disposizione

L’Inter torna al lavoro dopo la netta vittoria di ieri contro il Benevento nella prima giornata del girone di ritorno. Non c’è tempo per riposare in quanto martedì c’è la nuova sfida contro la Juventus valida per l’andata delle semifinali di Coppa Italia. Oggi allenamento leggero agli ordini di Antonio Conte per chi ha giocato ieri, con un ritorno in gruppo: Danilo D’Ambrosio ha recuperato dal suo infortunio al ginocchio e si è allenato in gruppo, tornando quindi a disposizione del tecnico che ora ha l’intera rosa a disposizione.