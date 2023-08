Inter ai sorteggi Champions League: presente non solo Zanetti

L’Inter tra pochissimo conoscerà le avversarie della fase a gironi di Champions League. I nerazzurri, vice Campioni d’Europa, si trovano in seconda fascia. Intanto a Monte Carlo in rappresentanza del club è presente Zanetti e non solo

RAPPRESENTANZA – L’Inter, così come Napoli, Milan e Lazio, conoscerà a breve le sue avversarie nella fase a gironi di Champions League. C’è grande curiosità intorno ai nerazzurri che, dopo aver disputato la finale di Champions League, si presentano in seconda fascia. Intanto a Monte Carlo, dove appunto avranno luogo i sorteggi, in rappresentanza del club sono presenti il vice presidente Javier Zanetti ma anche Giuseppe Marotta.