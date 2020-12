Inter aggrappata alla colonna vertebrale! Ma a Conte mancano due pezzi

Samir Handanovic

Antonio Conte si aggrappa alle certezze dell’asse centrale: Lukaku-Brozovic-de Vrij-Handanovic. Due su quattro sono stati decisivi contro il Napoli. Dal croato e dall’olandese ci si aspetta un segnale forte

FONDAMENTALI – Romelu Lukaku ha raggiunto quota 14 gol stagionali, tra campionato e Champions League. Contro il Napoli è arrivato l’ultimo sigillo in ordine di tempo. Samir Handanovic, dal canto suo, ha provveduto a blindare un risultato fondamentale per i nerazzurri di Antonio Conte, capaci di tenersi lungo la scia del Milan capolista.

UOMINI CHIAVE – La squadra di Steven Zhang si aggrappa ai leader della sua colonna vertebrale. Handanovic è tornato ad incidere pesantemente sul risultato con un paio di parate ottime nel momento di maggior difficoltà dei suoi. Lukaku, invece, è la solita garanzia. Ma ad Antonio Conte stanno mancando due vertebre centrali della colonna: Stefan de Vrij e Marcelo Brozovic. Il primo è apparso un po’ in ombra nelle ultime uscite, nonostante il reparto difensivo sia tornato ad imbarcare meno acqua rispetto all’avvio di stagione. Ma il modo in cui l’ex Lazio ha concesso a Petagna l’opportunità di cogliere il palo, nel finale di Inter-Napoli, ha certificato il momento poco brillante dell’olandese. A quest’ultimo si somma Marcelo Brozovic, uscito malconcio dal big match contro gli azzurri. Le sue condizioni andranno valutate progressivamente, ma non è un caso se dopo la sua uscita dal campo il Napoli abbia preso nettamente in mano il pallino del gioco, pur con un uomo in meno. La miglior versione dell’Inter di Conte si è vista proprio nei momenti in cui questi quattro elementi giravano alla grande, con qualche spruzzatina di fantasia targata Stefano Sensi e Nicolò Barella. La gara col Napoli lascia in dote una sola certezza, il risultato, e tanti punti interrogativi. Ma la sensazione è che questa squadra, in questo momento storico, possa solo migliorare.