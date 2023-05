Inter, agenda fitta a -1 dalla Fiorentina! Dzeko? C’è fasciatura − Sky

A meno uno dalla finale di Coppa Italia tra Fiorentina e Inter, agenda fitta per i nerazzurri. Intanto, Edin Dzeko è stato fasciato al polpaccio. Le sue condizioni

AGENDA − Andrea Paventi, a Sky Sport 24, ha dato aggiornamenti sull’Inter a meno uno dalla finale di Coppa Italia: «Chance di quarto trofeo consecutivo in ambito nazionale. L’Inter sta ultimando l’allenamento di rifinitura, intorno alle 14 la partenza. Si è allenata con tranquillità, sorrisi e voglia di chiudere bene la stagione. In campionato serve ancora far qualcosa per assicurarsi il posto Champions. Fasciatura precauzionale per Edin Dzeko, ma nulla di preoccupante. L’agenda? Allenamento, partenza per Roma, arrivo, visita al Quirinale, conferenza stampa con Handanovic e Inzaghi. La giornata poi finirà per pensare alla finale».