Inter, Adornato è un nuovo dirigente. Chi è e cosa farà!

L’Inter ha assunto Luca Adornato come nuovo Brand & Marketing Director del Club. L’italiano lavorerà al fianco del Revenue Officer Giorgio Ricci.

LA NOTIZIA – L’Inter ha comunicato di aver scelto Luca Adornato come Brand & Marketing Director del Club. L’imprenditore lavorerà a stretto rapporto con il Chief Revenue Officer Giorgio Ricci, tornato in nerazzurro nel 2024 dopo aver già lavorato per i meneghini come Chief Commercial Officer dal 2012 al 2014. La figura di Adornato è pienamente in linea con le competenze e le esperienze richieste dalla squadra nerazzurra per poter contribuire a costruire un futuro di successi in continuità con l’andamento del presente.

Adornato all’Inter. Esperienza e funzioni da ricoprire

IL PROFILO – Adornato ha svolto gran parte della sua carriera alla Juventus. L’italiano è stato infatti Head of Marketing nella Industry dell’entertainment e degli eventi del Club bianconero per ben 15 anni, un ruolo nel quale ha affiancato proprio Ricci, all’epoca impegnato nella funzione di Chief Revenue Officer. Il duo si ricomporrà all’Inter, con l’obiettivo di ricorrere alla comunicazione digitale per accrescere il valore del brand nel prossimo avvenire.

LE FUNZIONI – Tre saranno i principali compiti di Adornato da Brand & Marketing Director dell’Inter: valorizzare il posizionamento strategico del brand; sviluppare le linee di business aziendale; ampliare la fanbase attraverso i canali social e le piattaforme di comunicazione. Il binomio Adornato-Ricci è pronto a collaborare per consentire all’Inter di raggiungere nuove vette, associando ai risultati sportivi degli esiti positivi anche sul piano della comunicazione. Un settore del quale nessuna grande società sportiva può fare a meno.