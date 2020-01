Inter, addio Kulusevski? Avviati i contatti con un giocatore del Tottenham

L’Inter secondo quanto riportato in questi minuti da “Sky Sport 24” avrebbe avviato i contatti con un giocatore del Tottenham per provare ad acquistarlo già a gennaio, anticipando la concorrenza di diversi club in europa.

RITORNO DI FIAMMA – L’Inter già dalla scorsa estate aveva considerato il nome di Christian Eriksen come possibile obiettivo di mercato, considerando anche il contratto in scadenza a giugno. Il calciatore, che proprio in questi minuti è sceso in campo da titolare contro il Southampton, potrebbe lasciare la Premier League non avendo rinnovato il suo contratto con gli Spurs. Con l’obiettivo Dejan Kulusevski ormai sfumato, Piero Ausilio e la dirigenza nerazzurra secondo quanto riportato dall’emittente televisivo ha avviato i contatti con l’entourage del ragazzo per capire se ci sono i margini per provare a portare il danese a Milano, già da giugno. C’è da considerare anche la concorrenza elevata come la stessa Juventus, Real Madrid o Manchester United. Christian Eriksen potrebbe essere uno degli affari più importanti in vista della prossima sessione di mercato.

Fonte: Sky Sport 24.