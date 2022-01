Inter, l’acquisto di Gosens conferma la tradizione di gennaio: con lui 3 big

L’acquisto di Gosens è uno dei più costosi del mercato invernale nella storia della Serie A e il più costoso nella storia del club nerazzurro. Il tedesco è però in ottima compagnia

MERCATO − Inter decisamente protagonista in questa sessione invernale di calciomercato. Due acquisti e altrettante cessioni per il club nerazzurro che ha rinforzato la rosa a disposizione di Simone Inzaghi con Robin Gosens e Felipe Caicedo mandando a giocare altrove Stefano Sensi e Martin Satriano. Fra le quattro operazioni spicca ovviamente quella legata al tedesco, arrivato a Milano complessivamente per 28 milioni di euro (25 + 3 di bonus). Ottimo colpo sia per l’oggi ma soprattutto per il domani visto il futuro in bilico di Ivan Perisic. In ottica mercato invernale, l’acquisto del tedesco conferma la buona tradizione dei nerazzurri.

OTTIMA COMPAGNIA − Con i 28 milioni sborsati nelle casse dell’Atalanta, Gosens entra di diritto nella prestigiosa top-ten dei colpi più costosi della storia del mercato invernale in Italia. Inoltre, l’Inter è la squadra che compare più delle altre in questa curiosa classifica. Dei 10 giocatori presenti, ben quattro sono stati comprati dall’Inter. Gosens si posiziona al quarto posto degli acquisti più costosi del mercato invernale di Serie A. Lo seguono a ruota: Christian Eriksen (27 milioni di euro), Clarence Seedorf (24,01 milioni di euro) e Adriano (23,40 milioni di euro). Dunque, il mancino ex Atalanta si trova in ottima compagnia. Tra gli altri: primo posto occupato da Vlahovic; secondo da Paqueta; terzo in ex-aequo da Kulusevski e Piatek; ottavo Rovella, nono Boga e decimo Nakata.